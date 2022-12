Incendio in casa, neonata salvata dai Vigili del Fuoco

Si era sviluppato un terribile incendio in casa ed una neonata è stata salvata dai Vigili del Fuoco: in provincia di Padova la madre resta chiusa fuori e la piccola rischia la morte.

Secondo quanto appreso gli uomini del 115 hanno salvato una neonata da un incendio in abitazione. Il rogo si era sviluppato mentre la mamma era “rimasta chiusa fuori”.

Neonata salvata dai Vigili del Fuoco

Ma cosa era successo e come si era determinata quella situazione di agghiacciante pericolo? Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire a razzo a Bevadoro, frazione del Comune di Campodoro, nel territorio di Padova.

La notizia, riportata da Il Mattino di Padova, è quella per cui la mamma, una giovane donna, era uscita di casa per andare a prendere l’altra figlia. In casa la donna aveva lasciato nell’abitazione la neonata di tre mesi.

Il cibo in cottura e le chiavi dimenticate

Una volta tornata la mamma si era accorta “di avere lasciato a casa le chiavi”. Ma c’è di più: in cucina la donna aveva lasciato un pasto in cottura e il tempo prolungato avrebbe fatto innescare l’incendio.

A quel punto la donna ha allertato i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti e, dopo aver forzato la porta, hanno portato in salvo la piccola che pare stia bene, e spento l’incendio.