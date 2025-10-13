Home > Cronaca > Incendio in centro città: evacuate 300 persone per sicurezza

Incendio in centro città: evacuate 300 persone per sicurezza

Un incendio ha costretto all'evacuazione di 300 persone in centro città.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un edificio commerciale in centro città intorno alle ore 14:00 di oggi. Almeno 300 persone sono state evacuate per motivi di sicurezza.

Sul posto confermiamo la presenza delle forze del fuoco e della protezione civile, che stanno lavorando per domare le fiamme.

Testimoni oculari riferiscono di un forte odore di fumi tossici nell’aria.

Le autorità locali hanno dichiarato che l’incendio è stato probabilmente causato da un corto circuito in uno dei negozi al piano terra. Il sindaco ha affermato: “Siamo grati che non ci siano stati feriti”.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e strade adiacenti sono state chiuse per garantire la sicurezza dei cittadini. AGGIORNAMENTO ORE 16:00: I pompieri hanno iniziato a contenere le fiamme, ma la situazione rimane critica.