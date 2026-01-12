Incendio in centro città: evacuazioni e feriti

Un incendio ha colpito un edificio residenziale in centro città, causando 5 feriti e 100 evacuati.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un edificio residenziale nel centro di Milano intorno alle ore 12:00 di oggi. Cinque persone sono rimaste ferite e circa 100 residenti sono stati evacuati.

Le forze del fuoco sono intervenute rapidamente sul posto, domando l’incendio dopo circa due ore di lavoro.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, “l’incendio è stato particolarmente difficile da gestire a causa della densità degli edifici circostanti”.

La causa dell’incendio è ancora sotto inchiesta. Alcune testimonianze oculari indicano che potrebbe essere scaturito da un corto circuito elettrico. “Ho sentito un forte boato e poi le fiamme hanno cominciato a divampare”, ha dichiarato un residente.

La Polizia Locale ha chiuso le strade circostanti per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso. Sul posto confermiamo che i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non si trovano in pericolo di vita.

Le autorità locali hanno attivato un centro di emergenza per assistere le famiglie evacuate. “Stiamo facendo tutto il possibile per fornire supporto a chi ha perso la propria casa”, ha affermato il sindaco di Milano durante una conferenza stampa.