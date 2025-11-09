Incendio in centro città: palazzo residenziale distrutto

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio è scoppiato oggi, in un palazzo residenziale situato in via Roma. Le forze dell’ordine confermano che le fiamme sono divampate intorno alle 13:00.

Il rogo ha interessato il quarto piano dell’edificio, provocando il totale evacuazione degli appartamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e stanno lavorando per domare l’incendio.

Secondo i testimoni oculari, si è udito un forte boato prima che le fiamme si propagassero. “È stato spaventoso, ho visto fiamme alte e molto fumo”, ha dichiarato un residente della zona.

Il sindaco ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e per assistere le famiglie colpite”. Al momento non si registrano feriti, ma le autorità stanno verificando la situazione di tutti i residenti.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono in corso le indagini. Gli esperti della Protezione Civile stanno analizzando l’area per valutare i danni.