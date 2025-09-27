Home > Cronaca > Incendio in centro storico di Roma, evacuate diverse abitazioni

Un grave incendio ha colpito il centro storico di Roma, con numerose evacuazioni in corso.

Roma, 25 ottobre 2023 – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio in un edificio storico situato nel cuore della città. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 15:30 e sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e evacuazione delle abitazioni circostanti.

I fatti<\/h2>

Le fiamme, visibili da diverse zone della città, hanno costretto le autorità a chiudere le strade adiacenti e a evacuare gli edifici vicini per motivi di sicurezza.

Al momento non si segnalano feriti, ma le operazioni continuano a ritmo serrato.

Le conseguenze<\/h2>

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno esaminando la scena per determinare se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Maggiori dettagli sono attesi nelle prossime ore.