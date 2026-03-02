Incendio in condominio a Roma: aggiornamenti sulle operazioni dei soccorsi

Incendio in un condominio a Roma: intervento dei vigili del fuoco in corso

FLASH – Un incendio è divampato nella notte in un condominio residenziale di sei piani a Roma.

Chi: Sul posto operano i vigili del fuoco, la polizia locale e la protezione civile. Sono presenti testimoni oculari e residenti.

Cosa: È in corso lo spegnimento con più autopompe e le procedure di evacuazione dell’immobile.

Quando: AGGIORNAMENTO ORE 01:20, 2 marzo 2026. Le segnalazioni iniziali sono arrivate nella notte.

Dove: Quartiere Prati, via Paolo Borsellino, Roma.

Perché: Le cause sono in fase di accertamento. Secondo i vigili del fuoco potrebbe essersi trattato di un cortocircuito in un appartamento al terzo piano, indagini in corso.

Fatto principale

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di oltre 50 operatori tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale della protezione civile. Le squadre intervengono con autobotti e mezzi di supporto per contenere le fiamme e limitare il fumo.

Dettagli dell’intervento

AGGIORNAMENTO ORE 01:45 — Le autorità hanno completato l’evacuazione del palazzo e di due edifici adiacenti. Circa 40 persone sono state trasferite in un’area sicura allestita dalla protezione civile.

AGGIORNAMENTO ORE 02:15 — I vigili del fuoco segnalano un progressivo contenimento dell’incendio. La situazione resta critica per la presenza di fumo denso che impedisce l’accesso in alcuni vani.

Un medico presente sul posto riferisce che al momento non sono stati dichiarati decessi. Alcune persone hanno ricevuto cure per inalazione di fumo e ustioni leggere. I ricoveri sono in corso presso il pronto soccorso più vicino.

Le indagini proseguono per accertare le cause dell’incendio, con verifiche tecniche e sopralluoghi negli appartamenti interessati.

Testimonianze e dichiarazioni ufficiali

Un residente del quarto piano ha riferito: "Abbiamo sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso le scale". Ha aggiunto che gli abitanti sono usciti rapidamente e che la popolazione era in strada e spaventata.

Un residente del quarto piano ha riferito: “Abbiamo sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso le scale”. Ha aggiunto che gli abitanti sono usciti rapidamente e che la popolazione era in strada e spaventata.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco ha spiegato che le squadre stanno operando su più fronti. “Stiamo operando su più fronti per estinguere le fiamme e verificare la stabilità dell’edificio. Le priorità sono la sicurezza delle persone e l’accesso per le squadre di soccorso”, ha dichiarato il comandante, indicando interventi di controllo strutturale e messa in sicurezza.

Cronologia degli eventi

AGGIORNAMENTO ORE 02:15 La situazione si evolve rapidamente: le squadre segnalano contenimento parziale delle fiamme e proseguono le operazioni di bonifica.

01:20 — Prima chiamata ai soccorsi per fumo denso proveniente da un appartamento al terzo piano.

01:30 — Arrivo dei vigili del fuoco e della polizia locale; inizio evacuazione.

01:45 — Evacuazione completata per il condominio e due palazzi adiacenti; persone trasferite in area sicura.

02:15 — Contenimento parziale delle fiamme; operazioni di bonifica in corso.

Indicazioni per i residenti

Le autorità locali hanno disposto l’accesso all’area solo per residenti autorizzati e soccorritori. Si raccomanda di evitare la zona per non ostacolare i soccorsi.

Per chi è stato evacuato sono attivi punti di raccolta e assistenza sanitaria presso le sedi indicate dalla protezione civile. Le verifiche sulla stabilità degli edifici proseguiranno prima di consentire il rientro.

Le autorità locali raccomandano di evitare l’area e di seguire le indicazioni del personale di emergenza. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di squadre dei vigili del fuoco e della polizia scientifica. Chi è stato esposto al fumo deve rivolgersi ai servizi sanitari per valutazioni mediche. Per informazioni sui punti di raccolta e sul supporto operativo è attivo il numero della protezione civile locale.

Contesto e possibili sviluppi

Gli accertamenti tecnici proseguiranno nelle prossime ore per stabilire l’origine del rogo. È prevista la verifica della stabilità degli elementi strutturali per valutare l’agibilità dell’edificio. Le indagini condotte da polizia giudiziaria e vigili del fuoco determineranno eventuali responsabilità.

Sul posto confermiamo che la scena è sotto controllo, ma il rischio residuo legato al fumo rimane significativo. Le autorità mantengono misure di interdizione nell’area fino al completamento delle verifiche.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00 — La redazione resta in contatto con le autorità competenti. Seguiranno nuovi bollettini e indicazioni operative non appena disponibili.