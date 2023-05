Home > Askanews > Incendio in distilleria a Faenza, vigili del fuoco al lavoro Incendio in distilleria a Faenza, vigili del fuoco al lavoro

Milano, 8 mag. (askanews) – Prosegue l’intervento di sessanta vigili del fuoco per domare l’incendio divampato in una distilleria a Faenza, nel Ravennate. Impegnati venti automezzi, tra cui un mezzo aeroportuale: in corso le operazioni di spegnimento, squadre a protezione dei silos non coinvolti e delle altre strutture vicine. ARPA Emilia Romagna è presente sul posto per i rilievi ambientali. Sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, secondo quanto reso noto dalle autorità.

