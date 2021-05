Incendio in Grecia sul golfo di Corinto: centinaia di persone evacuate, case e bosco in fiamme

Un terribile incendio in Grecia, sul golfo di Corinto, sta facendo preoccupare. Centinaia di persone evacuate e case e bosco in fiamme.

Un terribile incendio in Grecia sta facendo molto preoccupare, da mercoledì sera. Le fiamme sono ancora da domare e hanno avvolto il bosco sul Golfo di Corinto. L’incendio ha costretto centinaia di persone ad abbandonare le proprie case e i villaggi coinvolti sono 17.

Incendio in Grecia: fiamme da domare

Le fiamme che stanno avvolgendo il Golfo di Corinto in Grecia devono ancora essere domate. Da molte ore il bosco che si affaccia sul golfo continua a bruciare. Le immagini delle fiamme che avvolgono gli alberi sono davvero sconvolgenti e i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per cercare di ripristinare la situazione. Per il momento non sono state segnalate vittime, ma le case bruciate sono decine e le persone evacuate centinaia.

“La notte sarà dura. Stiamo combattendo una lotta in condizioni difficili” ha spiegato Nikos Hardalias, viceministro della Protezione civile.

Incendio in Grecia: la situazione

La situazione continua ad essere molto preoccupante e ci sono centinaia di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case, alcune delle quali sono bruciate durante l’incendio. I funzionari locali hanno fatto sapere che per il momento sono al lavoro decine di camion dei vigili del fuoco, 17 aerei e tre elicotteri.

Stanno cercando di contenere le fiamme nella Regione di Corinto, che si trova a circa 80 chilometri da Atene. La situazione non sta toccando solo i residenti, che al momento sono davvero disperati, ma anche i turisti. Sono tantissime le persone che si erano recate in Grecia, nella zona, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Sono stati tutti costretti a lasciare le proprie case di vacanza durante la notte. Sono stati, inoltre, evacuati anche due monasteri.

Incendio in Grecia: da chiarire la causa

Questo è il primo incendio boschivo di questa stagione e per il momento non accenna a fermarsi. Le fiamme non sono ancora state contenute e la situazione è sempre più difficile. Le autorità non hanno ancora completato la valutazione dei danni e degli ettari di bosco coinvolti nell’incendio. Inoltre, la causa è ancora da chiarire. Secondo il ministro sarebbero quasi 20 i chilometri quadrati di pinete che sono già stati distrutti durante l’incendio, che si è sviluppato su una catena montuosa sul Golfo di Corinto. Le fiamme sono alimentate dai forti venti che soffiano nella zona.