Incendio in Lombardia: area boschiva in fiamme

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato oggi in Lombardia, provocando evacuazioni e danni significativi.

Il 7 ottobre 2025, un vasto incendio ha devastato un’area boschiva in Lombardia, mettendo in allerta le autorità locali. Il fuoco è scoppiato intorno alle 14:00, in una zona montuosa vicino a Sondrio, e ha già costretto all’evacuazione di numerose famiglie.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, con l’ausilio di aerei antincendio.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un’origine dolosa.

I fatti

Attualmente, le fiamme continuano a propagarsi, alimentate dal vento e dalla siccità. I residenti della zona sono stati evacuati e le autorità hanno emesso un avviso di emergenza per la popolazione.

Le conseguenze

Le operazioni di spegnimento sono in corso e si prevede l’arrivo di rinforzi da altre regioni. Un aggiornamento è atteso nelle prossime ore.