Incendio in Lombardia: devastazione in un'azienda chimica

Un incendio di enormi proporzioni è scoppiato oggi, alle ore 14:00 presso un’azienda chimica situata nella provincia di Milano. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma si teme che possano esserci stati esplosioni a causa dei materiali infiammabili presenti nell’impianto.
I fatti
Le autorità locali hanno immediatamente attivato un’operazione di emergenza, evacuando le abitazioni circostanti e mobilitando numerosi mezzi dei vigili del fuoco.
Al momento non si registrano feriti, ma sono in corso le operazioni di spegnimento e monitoraggio della situazione.
Le conseguenze
Il sindaco della città ha dichiarato: “Siamo in contatto con i responsabili dell’azienda e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della popolazione e gestire l’emergenza nel modo più efficace possibile”.