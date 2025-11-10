Incendio in Lombardia: distrutta un'azienda chimica

I fatti
Alle ore 14:30, un incendio è scoppiato in un’importante azienda chimica nella provincia di Milano. Le autorità locali sono intervenute prontamente, evacuando le aree circostanti per garantire la sicurezza dei residenti. Al momento, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono significativi.
Le cause
Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine.
I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme e prevenire un possibile rischio ambientale. Si prevede che i lavori di spegnimento continueranno per diverse ore.