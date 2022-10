Incendio in ospedale, paziente dà fuoco alla carta igienica: evacuato il pronto soccorso

Un paziente dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni è andato in bagno e ha scatenato un incendio. Il pronto soccorso è stato evacuato.

Momenti di grande paura domenica sera all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove è divampato un incendio intorno alle 22.30 in un bagno della struttura. Le fiamme che si sono alzate hanno causato una densa nuvola di fumo nero che si è spostata nei corridoi. Il personale è stato costretto ad evacuare il pronto soccorso, che è stato dichiarato inagibile.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente.

Il loro intervento ha evitato che le fiamme si propagassero. I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a spegnerlo in pochi minuti. Secondo quanto è stato riportato, la polizia ha fermato un uomo di 56 anni, probabilmente un paziente affetto da problemi psichiatrici, che avrebbe dato fuoco a della carta igienica in uno dei bagni dell’ospedale. Il piromane è rimasto in ospedale per essere curato. La struttura fortunatamente non ha subito danni.