Incendio in Perù, a fuoco una miniera d'oro: almeno 27 morti

Le fiamme si sono sviluppate in una miniera d'oro del Perù: al momento non si sa quanti operai c'erano all'interno

Tragedia in Perù, dove almeno 27 persone sono morte a seguito di un disastroso incendio che si è sviluppato in una miniera d’oro. Le vittime hanno perso la vita a causa delle ustioni e dell’intossicamento da fumi: il bollettino è in aggiornamento.

L’incendio si è verificato nel tunnel “La Esperanza 1”, una miniera d’oro che operava legalmente nella città di Yanaquihua, nel sud del Perù. A causare lo scoppio sarebbe stato un cortocircuito, da cui poi sarebbero scaturite le fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare una dozzina di corpi, ma, secondo quanto raccontato dalle autorità peruviane, si avrebbe la certezza che sono morte almeno 27 persone.

Il cordoglio del governo peruviano

Il governo peruviano ha fatto sapere attravero un tweet di essere impegnato duramente nei lavori di recupero dei corpi: “I ministeri dell’Interno e della Difesa hanno lavorato fin dall’inizio di questa tragedia per recuperare e trasferire i corpi.” Al momento non si sa quante persone stessero lavorando nella miniera d’oro al momento dello scoppio dell’incendio: il bolletino è in continuo aggiornamento.