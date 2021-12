Incendio in un appartamento a Chiavari: una donna e una bambina finiscono in ospedale

In un appartamento di Chiavari è divampato un incendio in cui sono rimaste coinvolte una donna e una bimba: entrambe sono state trasferite in ospedale

Nella tarda mattinata di giovedì 9 dicembre 2021 è scoppiato un incendio in un appartamento di via Rambaldi a Chiavari: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ed evacuare alcune persone rimaste intrappolate all’interno tra cui una donna e una bambina traportare in ospedale per accertamenti.

Incendio in un appartamento a Chiavari

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe scaturito da un albero natalizio intorno a mezzogiorno. Le fiamme, partite da un corto circuito delle luminarie, hanno in breve tempo raggiunto tendaggi e divani in un’abitazione sito al terzo piano di un edificio. Immediata la chiamata ai pompieri di Rapallo e Chiavai che, con l’aiuto di un’autoscala, hanno soccorso i residenti usciti sul balcone e li hanno fatti scendere.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna e una bambina per poi trasferirle, la prima in codice giallo e la seconda verde, all’ospedale di Lavagna. Qui i medici hanno eseguito degli accertamenti dopo l’inalazione dei fumi e secondo quanto appreso entrambe starebbero bene. Mentre avevano luogo i soccorsi e lo spegnimento delle fiamme, i personale del commissariato di Polizia ha provveduto a fare uscire gli abitanti dello stabile a scopo precauzionale e ad eseguire i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.