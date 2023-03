Incendio in un appartamento a Fara Sabina: morto un uomo di 87 anni

Incendio in un appartamento a Fara Sabina: morto un uomo di 87 anni

Incendio in un appartamento a Fara Sabina: morto un uomo di 87 anni

Tragedia a Fara Sabina: un uomo è drammaticamente morto dopo essere rimasto vittima di un incendio divampato all’interno del suo appartamento.

Incendio in un appartamento a Fara Sabina: morto un uomo di 87 anni

Nella giornata di giovedì 30 marzo, un incendio è divampato all’interno di una casa situata in via Borgo Nuovo, nella frazione di Corese Terra, a Fara Sabina. Il propagarsi delle fiamme ha spinto i residenti del posto ad allertare le forze dell’ordine. Sul luogo, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, si sono recati i vigili del fuoco di Montelibretti, in provincia di Roma.

Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, rinvenendo il corpo carbonizzato del proprietario dell’abitazione ormai senza vita. La vittima era un uomo invalido di 87 anni.

Ricostruzione preliminare dell’incidente

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che l’87enne abbia tentato di accendere il camino usando dell’alcol. Il ricorso alla sostanza avrebbe causato una fiamma dalla quale si sarebbe poi originato il vasto incendio che ha distrutto la casa e causato la morte dell’uomo.

Sull’accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine al fine di determinare con esattezza la dinamica.