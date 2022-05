Incendio in un appartamento a Roma: sei feriti e almeno 50 inquilini evacuati

Incendio in un appartamento a Roma: le fiamme si sono originate al piano seminterrato di una palazzina situata nel quartiere di Prima Porta.

Incendio in un appartamento a Roma: le fiamme si sono originate al piano seminterrato di una palazzina situata in via Inverigo, nel quartiere di Prima Porta. È stata segnalata la presenza di sei feriti mentre una cinquantina circa di inquilini sono stati evacuati dal complesso residenziale.

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 maggio, intorno alle ore 14:30, è stata segnalata la presenza di un incendio in corrispondenza di un palazzo sito in via Inverigo, nel quartiere di Prima Porta, a Roma. Sulla base delle informazioni diffuse, il rogo ha avuto origine al piano seminterrato del complesso residenziale. Le fiamme, tuttavia, si sono rapidamente propagate verso l’alto rendendo indispensabile l’evacuazione della struttura.

In questo contesto, infatti, cinquanta inquilini sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni: tra questi, figurano anche due famiglie con bambini e una famiglia con un membro affetto da disabilità. Dei cinquanta inquilini evacuati, 19 hanno chiesto assistenza alloggiativa.

L’incendio, poi, ha causato anche il ferimento di sei persone che sono state prontamente soccorse e portate presso l’ospedale Sant’Eugenio e il S. Carlo di Nancy.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri: edificio inagibile

Sul luogo dell’incendio, erano presenti sia i vigili del fuoco che i carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme ma hanno dichiarato l’edificio inagibile. Le forze dell’ordine, quindi, si sono attivate al fine di destinare alcune pattuglie alla vigilanza nei pressi dello stabile.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 maggio, la strada è stata infine riaperta al traffico.