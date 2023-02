Incendio in un capannone: distrutto il carro di Carnevale dedicato a Raffaella Carrà

È accaduto a Saviano, comune italiano del napoletano: Secondo quanto dichiarato da Ansa, un incendio ha debellato il capannone in via Santa Rita, all’interno del quale era custodito il carro del Comitato Via Torre.

Questo era destinato alla parata annuale dei carri carnevaleschi e dedicato ad una delle dive intramontabili della televisione italiana: Raffaella Carrà.

Le fiamme hanno cominciato il loro sterminio intorno all’una di notte, avvolgendo completamento il carro in questione, di cui ora rimane soltanto l’impalcatura ferrea. La pagina social Saviano Non Molla ha condiviso l’immagine dichiarandosi “vicina agli amici che si sono prodigati per la sua costruzione. Speriamo che vengano accertate le cause dell’incendio”.

L’intervento dei vigili del fuoco e l’avvio alle indagini per il fuoco divampato sul carro dedicato a Raffaella Carrà

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito il divampare delle fiamme, domando l’incendio. Inoltre, la stazione di polizia di Saviano ha già avviato le indagini per accertarne le cause e ricostruire l’intera vicenda, sulla quale aleggia ancora una nebulosa.

Attualmente, sono aperte tutte le piste: non si escludono interventi di natura dolosa, nè eventuali malfunzionamenti tecnici dovuti a guasti all’impianto elettrico.

Intanto i cittadini esprimono la propria solidarietà e Saviano Non Molla lancia una proposta: “Spero che tutti i comitati siano d’accordo affinché via Torre possano organizzarsi per uscire col carro Il cavallo di Troia del 2020 e dare, così, uno schiaffo alla malasorte che li ha colpiti”.