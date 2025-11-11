Incendio in un edificio occupato a Roma, immagini dei vigili del fuoco

Roma, 11 nov. (askanews) – Dalle ore 7.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati in via Cesare Tallone, nel quartiere romano di Tor Sapienza, per un incendio scoppiato in un edificio utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora. Le fiamme hanno interessato parte della struttura, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Le squadre stanno operando per lo spegnimento dei focolai residui e per verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte all’interno dello stabile: al momento le verifiche hanno dato esito negativo.