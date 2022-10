Incendio in un grattacielo di Rimini: fiamme partite dall’abitazione di Denis Dosio

Non ci sono state conseguenze per gli abitanti di un grattacielo di Rimini dove è divampato un incendio. Colpita l'abitazione di Denis Dosio.

C’è stata paura in grattacielo di Rimini dove, intorno alle 12 di venerdì 21 ottobre, è scoppiato un incendio. Stando a quanto riporta Leggo.it, le fiamme sono state generate nell’appartamento del noto influencer e volto televisivo Denis Dosio.

Incendio in un grattacielo a Rimini. Denis Dosio: “Non è rimasto nulla”

É stato lo stesso Dosio, dopo essere stato sentito dal quotidiano “Il Resto del Carlino”, a raccontare cosa è successo in quegli istanti: “Non è rimasto nulla, un disastro: sono ancora sotto choc bastava che rientrassi qualche minuto prima e sarei stato lì. Per fortuna non ci sono stati feriti”. Ha poi proseguito spiegando che ancora non si conoscono le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio all’interno dell’appartamento: “Forse una presa elettrica difettosa, ma ancora non c’è certezza.

Il fuoco ha distrutto la zona giorno e ha fatto danni in altre stanze”.

#Rimini, fiamme al 14º piano del grattacielo, #incendio circoscritto a un solo appartamento: evacuato per precauzione l’intero edificio, due squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 12.20, operazioni di spegnimento in corso [#21ottobre 13:15] pic.twitter.com/ACP5HUKQOD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 21, 2022

I Vigili del Fuoco: “Evacuato per precauzione l’intero edificio”

Ad ogni modo, i vigili del fuoco hanno spiegato che le fiamme sono state circoscritte ad un solo appartamento e che lo stabile è stato fatto evacuare a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i residenti dell’edificio né – si apprende – ci sarebbero state intossicazioni o feriti. Giunte anche le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118.