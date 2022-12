Incendio in un hotel a Montecatini-Terme: indagini in corso

Incendio in un hotel a Montecatini-Terme: indagini in corso

Incendio in un hotel a Montecatini-Terme: indagini in corso

L'incendio è divampato nella notte in una delle camere del secondo piano della struttura alberghiera di Montecatini-Terme. Indagini in corso

Un incendio è divampato nella notte all’interno di un albergo di Montecatini-Terme.

Le squadre dei Vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno attaccato l’incendio su due fronti evitando che si propagasse nella struttura.

Montecatini-Terme, incendio nella notte

Nella notte del 15 dicembre è divampato un incendio all’interno di un albergo della nota città termale di Montecatini- Terme (provincia di Pistoia).

Le persone all’interno dell’albergo si sono messe in salvo autonomamente spostandosi immediatamente fuori dalla struttura nei primi istanti di propagazione dell’incendio.

Le fiamme visibili dalla strada

Da quanto riporta Toscanamedia, le fiamme – ben visibili dalla strada – sono partite da una delle camere al secondo piano della struttura alberghiera in via bicchierai. Il fuoco ha danneggiato anche parte della gronda esterna dell’edificio ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato danni più gravi.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono infatti accorsi i vigili del fuoco del comando di Pistoia dai distaccamenti di Pescia e di Montecatini Terme oltre ai carabinieri e e in via precauzionale anche il personale del 118 per un eventuale assistenza sanitaria.

Grazie all’autoscala della sede centrale di Pistoia, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sia all’interno che dall’esterno dell’albergo, riuscendo in tal modo a circoscrivere l’incendio alla sola stanza del secondo piano, evitando che si propagasse in altre parti della struttura.

Sono ancora in corso le indagini per capire l’origine del rogo.

(Immagine di repertorio)