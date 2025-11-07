Incendio in un palazzo a Milano provoca evacuazioni e danni ingenti

Un incendio ha colpito un palazzo a Milano, causando panico tra i residenti e l'intervento immediato dei vigili del fuoco.

Milano, 7 novembre 2025 – Un violento incendio è scoppiato nel pomeriggio in un palazzo situato nel quartiere di Porta Romana, costringendo all’evacuazione di oltre 50 residenti. Le fiamme sono divampate al quinto piano dell’edificio, creando una nuvola di fumo visibile a distanza.

I fatti

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Al momento non si registrano feriti, ma sono in corso accertamenti per verificare le condizioni degli evacuati.

Le conseguenze

Le cause dell’incendio non sono ancora state determinate. Le autorità locali stanno indagando sul caso e si attendono aggiornamenti in merito.