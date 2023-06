In merito all’incendio scoppiato in un palazzo a Roma, i residenti stanno fornendo le prime testimonianze sull’accaduto. Tutti i dettagli.

Cominciano a trapelare le prime testimonianze dei residenti nel palazzo in ristrutturazione ubicato a Roma in cui è scoppiato un violento incendio. Mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme, il presidente del municipio ha rivolto un preciso appello sui social.

L’appello social del presidente del municipio. L’assessore Zevi: “Oltre 100 sfollati”

“C’è un morto, un uomo di 45-50 anni. Ci sono 12 persone all’ospedale ricoverate al Sant’Eugenio, i più gravi, poi Umberto I e in codice giallo al San Giovanni”. Sono queste le parole del presidente del municipio Massimiliano Umbertiche, dopo essere giunto sul posto, ha fornito un primo bilancio dell’incidente. “Purtroppo, ha ripreso fuoco adesso una delle due scale”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda le cause del rogo, queste sono ancora avvolte nel mistero. “Ancora non si è riusciti ad aprire tutte le porte degli appartamenti e quindi non sappiamo se il bilancio dei feriti e dei morti possa aumentare”, ha detto Umberti.

Il presidente del municipio, poi, ha anche postato un appello sui social chiedendo a chi fosse in possesso delle chiavi dei 24 appartamenti dello stabile di recarsi sul luogo dell’incendio per dare un’accelerata alle verifiche in corso. “Fino ad ora in tutti gli appartamenti che abbiamo aperto non abbiamo trovato nessuno stiamo allestendo delle tendopoli all’istituto Croce per dare primo ristoro alle persone. Il palazzo è totalmente inagibile. Abbiamo ancora delle incognite per gli appartamenti che non siamo riusciti ad aprire. Speriamo che il bilancio non peggiori”.

Intanto, in occasione di un punto stampa organizzato dinanzi al palazzo di Colli Aniene, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, ha dichiarato: “Il palazzo è inagibile e ci sono oltre 100 sfollati”.

“Tre scale interessate dall’incendio”, parla il comandante provinciale dei vigli del fuoco

Secondo quanto riferito dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Alessandro Paola, le scale del palazzo interessate dall’incendio sono tre. Paola, inoltre, ha confermato che al momento soltanto una vittima è stata accertata.

“Dobbiamo ancora chiudere l’intervento. Stiamo facendo delle verifiche per vedere se ci fosse ancora qualcuno all’interno e successivamente faremo un controllo accurato su tutti gli appartamenti”, ha detto. “Solo al termine di queste operazioni potremo dire se sarà possibile rientrare nelle abitazioni. Quanto alle cause, al momento non è ancora possibile stabilire da dove sia partito l’incendio”.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, inoltre, ha confermato che in zona si sono verificate due o tre esplosioni prima che le fiamme divorassero le fiamme divorassero l’edificio.

Le testimonianze dei residenti sull’incendio nel palazzo a Roma: “Un boato enorme, poi le fiamme”

“Abbiamo sentito un boato enorme. Uno scoppio. E poi le fiamme”, ha raccontato una delle residenti della palazzina di otto piani andato in fiamme.

Secondo quanto riferito da Repubblica, poi, un ragazzo di 16 anni, Alessandro, ha riferito: “Stavo tornando a casa. Io non ero dentro da fuori ho sentito le esplosioni. Sembravano bombe. Mia madre era dentro. È riuscita a uscire con le sue gambe. L’ho vista ed era sotto shock – e ha aggiunto –. Era tutta ustionata e sta al Sant’Eugenio”.

“Abbiamo sentito diverse esplosioni e siamo scesi di corsa in strada, siamo in pantofole”, hanno detto invece alcuni residenti che abitano nei palazzi vicini al luogo in cui è scoppiato il rogo.

Un gruppo di ragazze che lavora in un negozio situato di fronte al locale andato a fuoco, invece, hanno affermato: “Abbiamo sentito un boato e ci siamo affacciate, davanti a noi si levava una colonna di fumo. Poco dopo abbiamo visto anche le fiamme. Poi è stato l’inferno, non abbiamo capito più niente”.

“Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere”, ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Esprimo il più vivo cordoglio, a nome della Giunta regionale, alla famiglia della vittima dell’incendio e – aggiunge Rocca – la più sentita solidarietà ai feriti e ai loro familiari. Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, le donne e gli uomini del 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati senza sosta nelle cure. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo”.

Sono ore terribili nel quartiere #ColliAniene a Roma. Un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Si teme che il bilancio possa crescere. 🧵 1/3 pic.twitter.com/OXAz79Fqaa — Francesco Rocca (@roccapresidente) June 2, 2023

“Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del terribile incendio che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene. Mi stringo al dolore della famiglia della vittima ed esprimo la mia solidarietà a tutti i feriti. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi”, ha invece scritto su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Sono in contatto con il Prefetto Giannini, il Presidente Umberti, l’assessore Zevi, e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessità. Grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alla direzione del Sant’Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per prendersi cura delle persone coinvolte”, ha concluso il primo cittadino.