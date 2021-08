Incendio in un palazzo ad Agrigento: anziana salvata dalle fiamme

Nella giornata del 6 agosto 2021 un incendio ha distrutto un appartamento di un palazzo ad Agrigento, fortunatamente salva l'anziana donna che viveva lì

Attimi di panico ad Agrigento, dove nella giornata di venerdì 6 agosto 2021, un vasto incendio ha distrutto completamente un appartamento sito in Via Gioeni, posto al penultimo piano del celebre “palazzo Standa”. I Vigili del Fuoco hanno condotto le operazioni di messa in sicurezza, tratta in salvo l’anziana donna che abitava l’appartamento.

Incendio nell’appartamento di un palazzo ad Agrigento

Un incendio ha distrutto un appartamento sito al nono piano del “palazzo Standa” di via Gioeni ad Agrigento, casa facente parte di uno stabile di dieci piani. All’interno dell’abitazione risiedeva un’anziana donna, che fortunatamente grazie al tempestivo intervento di un medico e un pasticcere, che si trovavano sul luogo e hanno avvertito la sua presenza, si sono prontamente attivati per salvarla, rischiando anche la vita.

Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni sulla vicenda, il rogo sarebbe scaturito da una candela accesa dalla donna, che sarebbe entrata a contatto con un lenzuolo, mentre l’anziana cercava il suo telefono, dopo che le era caduto sotto il letto.

Incendio nell’appartamento di un palazzo ad Agrigento: le condizioni dell’abitante

La donna che abitava l’appartamento che è stato distrutto dal rogo che si è scatenato nella giornata di venerdì 6 agosto 2021, dopo essere stata tratta in salvo, è stata prontamente visitata dagli operatori del 118.

Fortunatamente l’anziana non avrebbe riportato gravi conseguenze di salute, a parte il trauma vissuto e l’aver visto la sua casa andare completamente distrutta.

Incendio in un palazzo ad Agrigento: evacuate case e negozi

I Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine intervenuti sul luogo dell’incendio, si sono prontamente attivati per evacuare non solo l’appartamento in questione, ma anche l’intera palazzina e tutte le attività limitrofe.

Nello specifico, sembra che sul posto siano intervenute anche numerose ambulanze per soccorrere alcuni soggetti disabili, che erano rimasti “intrappolati” nei loro appartamenti, ma fortunatamente anche per loro non sembrano esserci state conseguenze in termini di salute.

In seguito all’accaduto numerosi disagi sono stati arrecati alla viabilità cittadina, per alcune ore il traffico è rimasto paralizzato. Le operazioni condotte dai Vigili Del Fuoco, secondo quanto si apprende dalla pagina ufficiale Twitter, si sono protratte dalle ore 20 e oltre le 23.45. Dopo aver domato le fiamme i Vigili del Fuoco si sono occupati di condurre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.