Un incendio si è sviluppato in un edificio di via Washington a Milano sul quale si stavano svolgendo dei lavori di manutenzione: intossicato un operaio.

Attimi di paura a Milano, dove nel pomeriggio del 4 giugno un incendio è divampato in un palazzo di otto piani situato tra via Washington e via Costanza, all’angolo tra via Roncaglia. Secondo le prime ricostruzioni a generare le fiamme sono stati probabilmente dei lavori di manutenzione che si stavano svolgendo in quel momento sul tetto dell’edificio.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 per soccorre un operaio che è rimasto intossicato dai fumi dell’incendio.

Incendio in un palazzo di via Washington a Milano: intossicato un operaio

L’incendio ha generato una densa nube di fumo nero che è rimasta visibile a chilometri di distanza. Due operai che stavano lavorando sul tetto dell’edificio sono rimasti bloccati in uno degli ultimi piani, ma fortunatamente sono stati successivamente tratti in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto in dieci squadre per poter spegnere le fiamme che si stavano velocemente propagando.

Incendio in un palazzo di via Washington a Milano: venti persone evacuate

Oltre ai due operati sono stati inoltre soccorsi due condomini dell’edificio, trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Una ventina invece le persone evacuate dallo stabile, anche se nessuna di loro si trova attualmente in gravi condizioni. Al momento non sono ancora chiare le origini del rogo, ma si fa strada l’ipotesi che le fiamme si siano sviluppate proprio durante i lavori che erano in corso nel sottotetto dell’edificio.

Incendio in un palazzo di via Washington a Milano: un altro rogo ieri alle porte di Firenze

Il rogo di Milano è avvenuto a poche ore di distanza da quello di ieri divampato in provincia di Firenze, dove nel primo pomeriggio del 3 giugno un vasto incendio era scoppiato presso il centro commerciale Coop di Ponte a Greve. Le fiamme avevano interessato il tetto della struttura, dove si stavano eseguendo dei lavori di manutenzione, ma secondo quanto dichiarato dai vigili del fuoco accorsi sul posto non ci sono state persone coinvolte.

In quell’occasione l’incendio si era sviluppato intorno alle ore 14:30, quando aveva preso fuoco il catrame presente sul tetto che stava subendo delle operazioni di impermeabilizzazione. La colonna di fumo generatasi della fiamme è stata visibile a chilometri di distanza.