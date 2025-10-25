Incendio in un palazzo romano: un morto e decine di feriti

Un incendio devastante ha colpito un palazzo a Roma, causando un morto e diversi feriti.

Un incendio ha devastato un palazzo residenziale in via della Repubblica, Roma, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Un uomo di 45 anni è deceduto, mentre 10 persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

Le forze dell’ordine sono state allertate intorno alle 2:30. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto confermiamo che i soccorsi hanno estratto diversi residenti intrappolati.

Aggiornamenti sulle indagini

AGGIORNAMENTO ORE 09:30: Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio. Il sindaco di Roma, in una dichiarazione ufficiale, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha assicurato il supporto per le persone coinvolte.

Condizioni dei feriti

AL MOMENTO, i feriti sono stati trasportati presso vari ospedali della città. Il personale medico sta monitorando le loro condizioni. Alcuni residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza e stanno ricevendo assistenza.

Preoccupazioni per la sicurezza

Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici residenziali nella zona. Le autorità locali hanno promesso di eseguire controlli più rigorosi sugli edifici per garantire la sicurezza dei cittadini.