Incendio in un parcheggio a Milano: a fuoco 20 auto e container

Milano, 20 dic. (askanews) – Un grosso incendio a Milano ha distrutto decine di mezzi in un piazzale di sosta in via Ripamonti, zona sud della città. Oltre 20 i veicoli coinvolti fra cui automobili, container e una autocisterna che conteneva oli minerali stoccati che una volta andati a fuoco hanno provocato un fumo denso e spesso.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti sei automezzi dei Vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area dopo quasi 5 ore di lavoro, intorno alle 3.30 del mattino, evitando che le fiamme si propagassero alle altre macchine in un domino molto pericoloso.