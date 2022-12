Un incendio di grandi proporzioni ha colpito Villa Luisa Strassoldo, ad Aiello del Friuli, dimora storica del ‘600.

I danni sono molto gravi.

Incendio in una dimora storica del ‘600: ingenti i danni

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato Villa Luisa Strassoldo, ad Aiello del Friuli, durante la notte. L’allarme è scattato intorno all’1.30 del 19 dicembre, dopo che un vicino ha notato il fumo e le fiamme che si sprigionavano dalla dimora storica, che risale al ‘600. Sul posto, al civico 11 di via Vittorio Emanuele, i vigili del fuoco di Cervignano sono intervenuti con i colleghi di Udine.

I pompieri hanno iniziato subito a spegnere il rogo che ha interessato due vaste stanze su due piani distinti. Le fiamme hanno distrutto il solaio e i danni, visto anche il valore storico della villa, sono molto gravi.

La villa era stata un set fotografico

Durante il pomeriggio, all’interno della residenza storica, era stato allestito un set fotografico. Secondo quanto si è appreso, i caminetti delle due stanze erano stati accesi.

L’incendio sarebbe scoppiato per cause accidentali e i vigili del fuoco e i Carabinieri stanno accertando le cause. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Questa mattina i pompieri hanno completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile.