Incendio in una fabbrica di vernici a Roletto, scoppi e alta colonna di fumo nero: un ferito

A Torino, è stato segnalato un incendio presso la Cia Technima, fabbrica di vernici situata a Roletto, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Un imponente e devastante incendio è stato segnalato presso una fabbrica di vernici situata a Roletto, nel Torinese. La combustione pare abbia provocato il ferimento di una persona.

Cia Technima, incendio in una fabbrica di vernici a Roletto

Nella mattinata di venerdì 11 giugno, un incendio di considerevole portata è divampato all’interno della Cia Technima, una fabbrica che fa capo a un’azienda specializzata nella produzione di spray e vernici.

La fabbrica si trova in via Santa Brigida, civico 43, a Roletto, comune abitato da circa 2.000 anime collocato nei territori della città metropolitana di Torino, in Piemonte.

In seguito all’esplosione dell’incendio, una densa colonna di fumo nero che si erge verso il cielo dalla struttura stravolta dalle fiamme è visibile da svariati chilometri di distanza, rispetto al luogo dell’incidente.

Cia Technima, incendio in una fabbrica di vernici a Roletto: l’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto, si sono recate le forze dell’ordine: tra le autorità che hanno raggiunto la sede torinese della Cia Technima, infatti, figurano i vigili del fuoco, numerose squadre del comando provinciale, la polizia municipale e tre pattuglie dei carabinieri. Inoltre, sono stati allertati anche i paramedici impiegati presso il 118.

Al momento, i vigili del fuoco stanno alacremente lavorando per spegnere le fiamme che stanno consumando la fabbrica. Al contempo, si sta tentando di limitare i danni alla struttura che, tuttavia, appaiono già particolarmente ingenti.

In via Santa Brigida a Roletto, poi, sono intervenuti anche i tecnici Arpa Piemonte che, attraverso un messaggio postato sulla propria pagina Twitter ufficiale, hanno dichiarato: “Incendio presso l’azienda Cia Technima a Roletto. In campo i tecnici Arpa, tra cui la squadra specializzata nelle aziende soggette a Rischio di Incidente Rilevante”.

Cia Tecnima, incendio in una fabbrica di vernici a Roletto: un ferito

Non appena rilevato il pericolo rappresentato dall’incendio e contattato le forze dell’ordine per ottenere soccorso, la sede della Cia Technima è stata rapidamente evacuata: all’interno dello stabilimento, infatti, si trovavano circa trentaimpiegati.

Sulla base delle prime informazioni trapelate, sembra che una persona presente all’interno della Cia Technima sia rimasta ustionata ma si attendono ulteriori comunicazioni circa eventuali altri feriti.

Cia Tecnima, incendio in una fabbrica di vernici a Roletto: l’annuncio dei sindaci

L’incendio che sta devastando la Cia Technima di Roletto sta causando il progressivo depositarsi di pezzi di plastica e ceneri inquinanti nei campi dislocati anche a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. Per questo motivo, gli addetti specializzati stanno effettuando controlli e monitoraggi sulla qualità dell’aria.

Intanto, alcuni sindaci del territorio hanno diramato avvisi indirizzati ai cittadini, intimando loro di tenere le finestre chiuse attraverso il seguente comunicato: