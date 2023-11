A Milano, è divampato un incendio in una palazzina ubicata in via Paravia: dal condominio, sono state evacuate circa 50 persone.

Un terribile incendio è improvvisamente divampato in una palazzina situata in zona San Siro a Milano. Il rogo si è originato al civico 77 di via Paravia. Dal condominio, sono state evacuate circa una cinquantina di inquilini. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti gravi o ustionati.