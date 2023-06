Incendio in una palazzina a Roma: aperta un'inchiesta

Roma, 3 giu. (askanews) – E’ stata aperta un’inchiesta per chiarire la cause del rogo verificatosi a Roma nel quartiere Colli Aniene che è costato la vita a un uomo di 80 e in cui sono rimaste ferite 16 persone, di queste due sono in condizioni gravi. L’incendio si è sviluppato in una palazzina di sette piani e ci sono volute ore per domarlo. Il palazzo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, è inagibile e ci sono oltre 100 sfollati. “Come prima forma di sostegno, abbiamo allestito in tre strutture postazioni attrezzate per l’accoglienza di tutti gli abitanti del palazzo che non potranno rientrare nelle loro case” ha fatto sapere il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.