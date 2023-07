Incendio in una residenza per anziani a Milano: 6 morti

Milano, 7 lug. (askanews) – A Milano sei persone sono morte in un incendio in una residenza per anziani, in zona Corvetto, a sud della città

Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco il rogo sarebbe partito da un stanza al primo piano verso l’una di notte, generando una grande quantità di fumo che è la causa della morte per le vittime, tutti anziani ospiti della residenza.

Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco con grandi difficoltà per le limitazioni motorie di alcuni di loro.

Oltre 80 persone hanno avuto necessità di cure e sono state ricoverate in diversi ospedali della città e della provincia, due di loro in codice rosso.

“Sei morti sono un bilancio pesantissimo”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto dell’incidente.