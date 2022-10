Incendio in una scuola per bambini ipovedenti in Uganda: morti 11 studenti, il padre di una vittima: "Nessuna parola può spiegare il dolore che provo"

Arriva dall’Africa la terribile notizia di un incendio in una scuola per bambini ipovedenti in Uganda in cui sono morti 11 studenti. Secondo i media il violento rogo è scoppiato all’interno di un dormitorio della “Salama School for the Blind” e sulla tragedia ci sono testimonianze terribili.

Testimonianze come quella di Richard Muhimba, padre di una delle vittime, che ad AFP ha detto: “Nessuna parola può spiegare il dolore che sto provando”.

Incendio in una scuola per bambini

L’istituto per ragazzi ipovedenti di Mukono in Uganda ha preso fuoco per cause che sono in via di accertamento e i media spiegano che oltre alle vittime ci sono altri sei alunni ricoverati in un ospedale di Kampala con ustioni.

Fanpage riporta le parole del dottor Moses Keeya del Kiriddu General Hospital: “I bambini hanno riportato ferite alle braccia, alle gambe e al torace. Uno di loro ha una grave ustione alla testa”. Ma cosa è successo?

L’indagine sulle cause della strage

Le autorità di polizia stanno svolgendo indagini ma la sola cosa che si sa al momento che al momento dello scoppio dell’incendio pare fossero presenti almeno 27 studenti nel dormitorio.

Sulla tragedia è anche arrivata una dichiarazione del ministro dell’istruzione ugandese Joyce Kaduchu arrivato sul posto: “Abbiamo tutti il cuore spezzato, il nostro sistema educativo offre a tutti l’opportunità di studiare, a prescindere dalle difficoltà fisiche. Abbiamo perso undici bambini in circostanze molto sfortunate“.