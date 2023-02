Incendio in una villetta a Rimini: fiamme dal tetto

Fuoco e fumo che fuoriusciva dal colmo del tetto in legno e paura per i residenti all'interno, incendio in una villetta a Rimini: nessun ferito

Momenti di apprensione in Emilia Romagna dopo che si è sviluppato un incendio in una villetta a Rimini con le le fiamme che hanno iniziato a divampare alte dal tetto dell’abitazione.

Da quanto si apprende sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato immediatamente il rogo.

Incendio in una villetta a Rimini

I media territoriali spiegano che tutto è accaduto intorno alle 20.30 della sera, quando all’improvviso i vigili del fuoco di Rimini sono stati chiamati con urgenza per un intervento. Gli operatori del 115 sono quindi intervenuti per l’incendio del tetto di una villetta in via Salcano.

Il fumo stava fuoriuscendo in maniera copiosa ed erano perciò allertate numerose squadre. Il fumo infatti fuoriusciva dal colmo del tetto in legno.

Sul posto team del 115 e la Polizia di Stato

A quel punto sul posto ed assieme alla Polizia di Stato sono giunte a razzo “due autopompe serbatoio, un’autoscala e una squadra di volontari provenienti dal distaccamento di Savignano”, secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino.

Il media ha spiegato che le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore e che dopo aver domato le fiamme altissime i vigili del fuoco hanno “provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza monitorando mediante termo-camera eventuali focolai rimasti accesi su tutta la falda del tetto”. Per fortuna nessuno degli occupanti dell’abitazione ha riportato danni di alcun tipo.