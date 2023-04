Incendio in un'azienda di Rivoli: intervengono i vigili del fuoco

Uno spaventoso incendio è divampato nella giornata di ieri, giovedì 6 Aprile, nel magazzino di una macelleria di Rivoli, nei pressi di Torino.

Incendio Rivoli, va a fuoco il capannone di una macelleria

Erano circa le ore 16 del pomeriggio di ieri, quando ha iniziato a bruciare il magazzino della ditta Euroavicola il Tornado di via Alpi Graie, 10 a Rivoli. Il capannone dell’azienda, che si occupa di lavorazione e commercio di carni, ha iniziato ad andare a fuoco per motivi ancora da accertare. Una colonna di fumo nero si è innalzata in breve tempo in cielo ed era visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche diverse sqaudre dei vigili del fuoco: i pompieri di Torino Centrale, Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino.

Il sindaco avverte i cittadini: “Tenete le finistre chiuse”

Nel frattempo, attorno alle ore 21 della serata di ieri, il sindaco della città si è avvalso della Polizia Locale per dare un avviso ai cittadini. Il primo cittadino di Rivoli, vista l’aria fredda che si era alzata e i gas combustibili che stavano circolando, ha indicato a tutti i residenti della zona di tenere le finestre chiuse per evitare eventuali rischi alla salute.