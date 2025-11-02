Incendio in un'industria chimica a Milano: situazione critica

Milano, 2 novembre 2025 – Un incendio devastante è scoppiato oggi in un’industria chimica situata nella periferia di Milano. Le autorità locali hanno immediatamente ordinato l’evacuazione di oltre 500 residenti nelle aree circostanti per garantire la sicurezza pubblica. I vigili del fuoco sono stati mobilitati in massa e stanno combattendo le fiamme da diverse ore.

I fatti

Le cause che hanno portato all’accaduto non sono ancora chiare. Gli investigatori sono al lavoro per determinare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza. La situazione è critica e le autorità stanno monitorando attentamente l’area per evitare ulteriori esplosioni.

Interventi di emergenza in corso

È stato attivato un piano di emergenza per gestire l’incendio e proteggere gli abitanti. Al momento non si segnalano feriti, ma le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta.