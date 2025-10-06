Incendio in un'industria chimica a Ravenna: situazione critica

Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato oggi presso un’industria chimica situata a Ravenna, intorno alle 15:30. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, ordinando l’evacuazione delle aree circostanti e il monitoraggio della qualità dell’aria. Al momento, oltre 50 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme.

I fatti

Le forze dell’ordine hanno bloccato l’accesso all’area per garantire la sicurezza dei residenti. L’evacuazione ha riguardato anche alcune abitazioni vicine, mentre i cittadini sono stati invitati a rimanere in casa con le finestre chiuse per precauzione.

Le conseguenze

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita. Si prevede un aggiornamento nella serata di oggi, con ulteriori sviluppi sulla situazione.