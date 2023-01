Incendio in uno stabile a Milano: uomo si getta dalla finestra

Incendio in una palazzina in via Cavezzali, a Milano, usata come rifugio dai senzatetto. Un uomo si è buttato dalla finestra.

Nella notte è scoppiato un incendio in una palazzina in via Cavezzali, a Milano.

Si tratta di uno stabile usato come rifugio dai senzatetto. Un uomo si è gettato dalla finestra, ma non è in pericolo di vita.

Incendio in uno stabile abbandonato di Milano

Un nuovo terribile incendio è scoppiato durante la notte tra il 17 e il 18 gennaio a Milano. L’incendio è divampato in una palazzina abbandonata di via Cavezzali.

Si tratta di uno stabile che viene usato dai senzatetto per trovare un rifugio. Le fiamme hanno interessato in modo particolare il terzo piano dello stabile, scatenando momenti di forte panico.

Un uomo si è gettato dalla finestra durante l’incendio

Un uomo che si trovava all’interno della palazzina, probabilmente preso dal panico a causa dell’incendio, si è gettato dalla finestra dell’abitazione in cui erano divampate le fiamme.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Quando sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con sei mezzi, le fiamme erano già state quasi del tutto domate dai condomini, che avevano utilizzato le manichette antincendio.