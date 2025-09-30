Incendio in zona industriale di Milano: un palazzo in fiamme

AGGIORNAMENTO ORE 12:30: Un incendio ha devastato un palazzo nella zona industriale di Milano, in via della Liberazione, intorno alle 10:00 di questa mattina. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme e evacuare i residenti.

Il palazzo, che ospita diversi uffici e attività commerciali, è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti.

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito esplosioni e di aver visto un denso fumo nero sollevarsi nel cielo.

AGGIORNAMENTO ORE 12:45: Sul posto confermiamo che sono stati evacuati circa 50 lavoratori. Il comandante dei vigili del fuoco, Marco Rossi, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per contenere l’incendio e garantire la sicurezza di tutti”.

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La polizia scientifica è stata chiamata per avviare le indagini. AGGIORNAMENTO ORE 13:00: Il traffico nella zona è fortemente rallentato e le autorità hanno chiuso alcune strade per facilitare le operazioni di soccorso.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti man mano che la situazione evolve.