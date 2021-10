Incendio lungo la ferrovia Verona-Brennero, in fiamme alcune baracche: treni bloccati per ore

Incendio sulla ferrovia Verona - Brennero provoca diversi rallentamenti alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco.

Nel corso della notte tra lunedì 11 ottobre e martedì 12, intorno alla mezzanotte, un incendio è divampato lungo la ferrovia Verona – Brennero arrecando gravi danni ad alcune baracche lungo i binari all’altezza della località Croce Bianca. Queste costruzioni erano utilizzate per il deposito di attrezzi e per fortuna al loro interno non c’era nessuna persona al momento dell’arrivo del fuoco.

Incendio lungo la ferrovia Verona – Brennero

Ingenti danni sono stati provocati dall’incendio anche al traffico ferroviario. Nello specifico le fiamme avrebbe compromesso i cavi elettrici della linea ferroviaria e questo ha fatto si che la circolazione sulla Verona-Brennero sia rimasta bloccata per alcune ore.

Incendio nella ferrovia Verona – Brennero, treni bloccati

I vigili del fuoco sono giunti nel corso della notte in località Croce Bianca, più nello specifico all’altezza di via Monte Crocetta, e li hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

L’operazone è durata all’incirca quattro ore ed ha richiesto l’intervento di quattro mezzi e ben 14 vigili del fuoco arrivati da Verona e Villafranca.

Violento incendio lungo la ferrovia Verona – Brennero

È dai vigili del fuoco che si è poi appreso che all’interno delle baracche erano presenti delle bombole di Gpl che sono state subito raffreddate e messe in sicurezza.

Ora le indagini dovranno accertare quale sia stata l’origine dell’incendio.