Incendio Milano, il racconto di Morgan vicino a Torre Antonini in fiamme

Il cantautore Morgan ha postato un video sui social raccontando l’incendio che ha distrutto Torre Antonini, palazzo della periferia sud di Milano.

Morgan ha commentato l’incendio del palazzo situato in via Antonini a Milano, raccontando: “Stavamo in casa. È scoppiato un incendio a Milano. Incredibile: c’è un grattacielo che sta completamente andando a fuoco. Guadate. È una cosa assurda. È una cosa assurda. Adesso i pompieri hanno spento un po’ ma… è allucinante.

Noi… stavamo per andare a fuoco anche noi. Però siamo nella casa di fianco. Guardate. Il palazzo. Incredibile. Una scena allucinante. Fiamme altissime.”