Due bambini sono morti a causa di un incendio divampato in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia: si indaga sulle cause del rogo.

Tragedia a Stornara, dove si è verificato un incendio in un campo nomadi che ha causato la morte di due bambini di 2 e 4 anni: a prendere fuoco sono state alcune baracche e, secondo le prime ipotesi, il rogo potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti.