Incendio nel varesotto, in fiamme decine di ettari di bosco vicino a Montenegrino Valtraglia

Sono attimi difficili a Montegrino Valtraglia, comune della provincia di Varese. A partire dal primo pomeriggio di lunedì 27 marzo è scoppiato un incendio che ha bruciato vaste aree boschive.

Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono state particolarmente delicate: nell’aggiornamento delle ore 14 del 28 marzo è stato reso noto che le operazioni erano ancora in corso, ma che la situazione era sotto controllo.

#Incendio boschivo #Varese, da ieri pomeriggio squadre #vigilidelfuoco al lavoro nell’area di Montegrino Valtravaglia: in corso spegnimento dei vari fronti di fiamma, operazioni agevolate dal vento in calo [#28marzo 14:00] pic.twitter.com/AT9m0z6sMK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 28, 2023

Varese, scoppiato un incendio vicino a Montenegrino Valtraglia: le operazioni di soccorso

I vigili del fuoco – si legge da Adnkronos – sono intervenuti da ieri, lunedì 27 marzo con oltre una trentina di uomini. Nella mattinata di del 28 marzo sono stati inviati invece due Canadair insieme a due elicotteri. Ad alimentare le fiamme che hanno bruciato ettari su ettari di bosco, il forte vento.

Fortunatamente le forti correnti di aria si sarebbero attenuate nelle scorse ore: ciò, unito all’impegno profuso dei vigili del fuoco, ha fatto sì che per i residenti dell’area, venisse scongiurato il peggio.

Nessuna abitazione è stata intaccata dalle fiamme

Ad ogni modo per gli abitanti della zona non ci sono state gravi conseguenze. Nessun edificio risulterebbe essere stato evacuato o intaccato dalle fiamme. Non ancora noto l’esatto numero di ettari che ha preso fuoco. Per avere un bilancio più preciso potrebbe essere necessario attendere il termine delle operazioni dei vigili del fuoco.