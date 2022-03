Un incendio di vaste proporzioni è improvvisamente divampato in un bosco nel comune di Longarone, in provincia di Belluno, in Veneto.

Un incendio di vaste proporzioni è improvvisamente divampato nel comune di Longarone, in provincia di Belluno, in Veneto. Le fiamme alte ardono in un’area boschiva ma si teme che il rogo possa espandersi e raggiungere le abitazioni.

Incendio nel Veneto: le fiamme divorano un bosco nel bellunese

Proseguono anche nella tarda serata gli incendi che a partire dalla mattinata di mercoledì 23 marzo stanno devastando il Longaronese, comune in provincia di Belluno, in Veneto. I primi avvistamenti mattutini del rogo riferivano la presenza di tre colonne a Becola, in zona Rio dei Frari sopra Fortogna, e non era stata esclusa l’origine dolosa delle fiamme.

La situazione è poi degenerata con il trascorrere delle ore, nonostante l’intervento dei Canadair della Protezione civile regionale.

La portata delle fiamme è aumentata in modo considerevole, creando una vasta linea di fuoco nel bosco situato in prossimità di Longaronese. Ad aggravare quanto accaduto, la difficoltà per le squadre antincendio di raggiungere l’area interessata dal rogo e di poter operare soltanto nelle aree basse.

Sul posto, quindi, i vigili del fuoco stanno verificando che le fiamme non raggiungano le case situate nel circondario. Al momento, nonostante la gravità dell’evento in atto, non si è reso necessario procedere all’evacuazione dell’area.

Nella serata, una coltre di fumo ha raggiunto anche le località di Agordino, Valbelluna e Belluno.