Incendio nell’hotel di Temptation Island, l’albergo Relais Is Morus: evacuate 60 persone

Incendio hotel Temptation Island: si tratta del secondo

Un incendio ha travolto completamente l’albergo a quattro stelle Relais Is Morus a Santa Maria Pula, sulla costa occidentale della Sardegna. Si tratta del secondo incendio a distanza di un anno. L’hotel è conosciuto per essere la famosa location del reality di Canale 5, Temptation Island. Sono state evacuate circa 60 persone, tra cui moltissimi turisti, che si trovavano la struttura alberghiera. L’incendio ha distrutto una parte del Relais Is Morus, resort famoso grazie a Temptation Island.

Incendio hotel Temptation Island: le fiamme hanno avvolto l’hotel di notte

Qualcuno deve aver versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno, nell’area della terrazza, per poi appiccare il rogo. Chiunque sia stato ha fatto perdere immediatamente le sue tracce. Le fiamme si sono diffuse rapidamente. I carabinieri sono intervenuti dopo le 4 di oggi, 26 luglio 2021, nella struttura alberghiera, dopo aver visto le fiamme mentre passavano sulla Statale 195, insieme ai vigili del fuoco da Cagliari.

Le zone più colpite sono state la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. 60 persone sono state costrette a lasciare l’albergo durante le operazioni di spegnimento dell’incendio. Al momento sono in corso accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause dell’incendio e sono state avviate le indagini. Saranno analizzati i filmati delle telecamere.

Incendio hotel Temptation Island: secondo incendio doloso

Lo scorso anno, durante i primi giorni di agosto, il Relais Is Morus è stato distrutto dalle fiamme, di origine dolose, che avevano avvolto la sala congressi e un’auto parcheggiata all’esterno della struttura. Avevano trovato una lettera minatoria indirizzata alla proprietà. In quell’occasione una persona che partecipava all’operazione di spegnimento era rimasta intossicata. A distanza di un anno è accaduta la stessa cosa. Il resort è andato a fuoco e probabilmente anche in questo caso si tratta di incendio doloso.