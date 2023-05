Incendio nella notte a Forlì: madre e figlie intossicate dal fumo

Paura nella notte a Forlì. Madre e figlie sono state sorprese mentre dormivano da un incendio all’interno della loro abitazione. Le cause del rogo sono al vaglio delle autorità. A salvarle, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sottoposte alle cure iperbariche

Erano le prime ore di oggi, lunedì 15 maggio 2023, quando nel sottotetto di un’abitazione di via Veclezio del capoluogo di provincia romagnolo. Una donna e le sue due figlie sono state intossicate dal fumo e dal monossido di carbonio. Provvidenziale per loro l’arrivo dei vigili del fuoco, che si sono occupati di affidarle alle cure del personale sanitario nel frattempo sopraggiunto sul luogo del rogo. Trasportate in ospedale, tutte e tre sono state sottoposte alle cure iperbariche. Ancora in corso sul posto le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della copertura.

Altro incendio nel Napoletano

Rogo nella notte tra l’altro ieri e ieri anche in un palazzo nel Napoletano. Alte fiamme hanno tenuto con il fiato sospeso i cittadini di via Scappi a Torre del Greco. I motivi dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità ma, stando a una primissima ricostruzione, sembra che tutto sia partito da una bombola tenuta sul balcone dell’appartamento al primo piano dello stabile. Non si registrano feriti.