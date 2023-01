Incendio notturno in un capannone di Castel Romano, si indaga

Fiamme a Roma, dove un vasto incendio notturno si è sviluppato in un capannone di Castel Romano, si indaga sull’accaduto per risalire alla natura della cause di quel rogo.

Ad essere attaccato dalle fiamme è stato uno spazio del centro Orizzonte della capitale e secondo una nota informativa postata sui social dagli stessi vigili del fuoco quel “vasto incendio è scoppiato ieri sera verso le 22 nell’area commerciale di Castel Romano, a sud di Roma”.

Incendio in un capannone di Castel Romano

Per la precisione gli operatori del 115 lo hanno scritto in un post su Twitter. In quel messaggio i Vigili del fuoco parlano di un “incendio generalizzato del capannone di una rivendita in via del Ponte di Piscina Cupa”.

Nelle pre successive al rogo le squadre dei vigili del fuoco hanno cercato il punto di innesco.

Cinque squadre al lavoro per ore intere

E sempre secondo le informazioni degli operatori del 115 sul posto sono arrivate numerose unità. Scrivono i vigili del fuoco: “Cinque squadre sono al lavoro anche con mezzi aeroportuali per spegnere il rogo”. Sul posto anche carabinieri e polizia, che sono al lavoro per capire le cause delle fiamme al capannone.

La struttura interessata dal rogo sarebbe quella “dello store ‘Orizzonte’”.