Incendio Rsa a Milano, Bertolaso: rivedere politiche per anziani

Milano, 7 lug. (askanews) – “Vorrei ricordare che, da pochi giorni, è stata approvata la nuova legge quadro sugli anziani ed è, credo, in quel contesto che adesso dovremmo rivedere e ridefinire tutte quelle che sono le strategie e le politiche a favore degli anziani. Ho visto in queste camere delle scene estremamente commoventi. Ho visto vicino ai comodini tutte le fotografie dei parenti, dei figli, dei nipoti insomma tutti i ricordi che uno si porta dietro quando deve lasciare la propria abitazione. Mi domando se questa sia la giusta risposta, in futuro, per tutte le persone che hanno una certa età o hanno dei problemi di patologie serie oppure se ce ne possano essere delle altre. Credo che, anche da questa lezione, dovremmo cercare di capire qual è la strategia per gli anziani per gli anni a venire”.

Così l’assessore al Welfare del Comune di Milano, Guido Bertolaso, parlando con la stampa dopo il sopralluogo alla Casa

di riposo di Milano in zona Corvetto dove a causa di un incendio sono morte sei persone.