Incendio su un autocarro: 6 auto inghiottite dalle fiamme

Sulla Statale 16 di Monopoli nella serata di ieri un autocarro ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare: 6 le auto distrutte

Fiamme sulla Statale 16 di Monopoli. Un autocarro viaggiava ieri sera verso Brindisi, all’altezza dello svincolo di Sant’Antonio d’Ascula, quando ha improvvisamente preso fuoco. Le cause sono in corso di accertamento.

Auto divorate dalle fiamme

Il camionista è riuscito ad arginare il danno con sangue freddo e intelligenza: staccando subito il rimorchio dalla motrice, il mezzo non è andato completamente distrutto e le auto distrutte si sono fermate a un numero di 6. Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Monopoli domare le fiamme. Chiesti poi rinforzi per mettere in sicurezza la zona e per la gestione della viabilità nelle ore successive.

Un altro mezzo pesante ha preso fuoco: un morto

Erano le prime ore di domenica 26 febbraio, quando il 56enne Angelo Gambardella viaggiava lungo la A1 con il suo camion di frutta e verdura. Arrivato all’’altezza del km 274, tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, qualcosa è andato storto: sbandando, il camion di cui era alla guida ha perso la traiettoria ed è andato a cozzare in maniera violenta contro il new jersey posto al centro della carreggiata. Piombato giù e atterrato perpendicolarmente alla direzione delle corsie di marcia della strada provinciale 107 – che corre esattamente sotto al viadotto – il camion ha subito un ulteriore impatto che è stato fatale al camionista: i serbatoi che contengono il carburante si sono aperti e hanno alimentato un incendio già iniziato al primo impatto.