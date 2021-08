Incendio su una piattaforma petrolifera in Messico: almeno 5 morti e 6 feriti, 2 i dispersi

In Messico è scoppiato un incendio su una piattaforma petrolifera. Il bilancio è di almeno 5 morti e 6 feriti. Ci sono anche 2 dispersi.

In Messico è scoppiato un incendio su una piattaforma petrolifera. Il bilancio è di almeno 5 morti e 6 feriti. Ci sono anche 2 dispersi. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 23 agosto, intorno alle 15.10 ora locale.

Messico, incendio piattaforma petrolifera: cinque morti e sei feriti

Un incendio è scoppiato su una piattaforma petrolifera al largo della costa del Messico e ha provocato almeno cinque morti e sei feriti. Due persone al momento risultano ancora disperse. Petroleos Mexicanos ha annunciato che l’incidente è accaduto ieri, 23 agosto, inotrno alle 15.10 ora locale sulla piattaforma E-Ku A2 del Centro de Proceso Ku-A, appartnente all’Activo de Produccion Ku-Maloob-Zaap, situato nella Sonda de Campeche, già messo sotto controllo alle 16.30.

L’impianto petrolifero è stato fermato ed è stato attivato il Piano di Emergenza. La situazione è davvero molto complicata e il bilancio non è dei migliori.

Messico, incendio piattaforma petrolifera: le verifiche

Tra i lavoratori Pemex e in subappalto che erano presenti sulla piattaforma petrolifera in Messico, al momento dell’incidente ci sono stati 3 morti, 6 dispersi e 6 feriti e un operaio in stato di shock. Tutti sono stati ricoverati all’Hospital Regional di Ciudad del Carmen.

I morti sono poi diventati cinque. I lavoratori sono stati evacuati con i flotel, le navi di supporto che servono ad ospitare il personale che lavora sulle piattaforme petrolifere. La stessa impresa petrolifera statale messicana ha ammesso che al momento si stanno effettuando verifiche sull’integrità e la stabilità delle strutture e sui danni. “Inoltre, sarà condotta un’indagine sulal causa principale per determinare l’origine dell’incendio” hanno dichiarato.

L’incidente è avvenuto dopo lavori di manutenzione sulla piattaforma. “Sono in corso le ricerche per ritrovare le persone scomparse” ha dichiarato Octavio Romero, direttore della compagnia Statale Petroleos Mexicanos. Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell’incendio.

Messico, incendio piattaforma petrolifera: l’incidente

L’incidente, avvenuto su una piattaforma petrolifera per la produzione di energia per le operazioni di estrazione del petrolio, ha comportato la sospensione temporanea di 125 pozzi di perforazione, come spiegato da Octavio Romero, direttore della compagnia statale Petroleos Mexicanos. Un incidente che arriva proprio mentre l’azienda deve aumentare i suoi investimenti per invertire un calo della produzione prolungato, da una media di 3,4 milioni di barili al giorno nel 2004 a 1,7 milioni di oggi.