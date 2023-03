Incendio sui binari nella stazione di Roma Casalina: a fuoco due vagoni

Treno in fiamme nella stazione di Roma Casalina: l'incendio ha causato ritardi e disagi alla circolazione.

Un incendio è scoppiato nella stazione di Roma Casalino: colpiti due vagoni di un convoglio merci. Non c’è stata nessuna vittima o feriti.

Incendio nella stazione di Roma Casalina: due vagoni in fiamme

Un incendio in una stazione ferroviaria, dove due vagoni di un treno merci hanno preso fuoco. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario intorno alle 12:00 circa di lunedì 27 marzo, in via del Mandrione 53, alla stazione Roma Casilina.

Sul posto quattro squadre di pompieri, con l’ausilio di due autobotti, hanno svolto le operazioni di spegnimento del convoglio che trasportava componenti di automobili e materiale plastico.

I disagi alla circolazione

Oltre alle fiamme, un’alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, tanto da richiedere a scopo precauzionale la chiusura di alcune strade adiacenti. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a mettere in sicurezza l’area, disponendo la chiusura di via dei Quintili.

Ovviamente l’incendio ha avuto ripercussioni sui treni delle linee che transitano alla stazione Casilina. Come reso noto da Rfi, infatti, alle 15:30 la circolazione ferroviaria è stata sospesa per «accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Casilina e Torricola».

Importanti i disagi su diverse tratte di Roma, con rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni.